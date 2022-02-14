Puantör Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Puantör maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Puantör pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Puantör nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Puantör olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Puantör Maaşı Ne Kadar? 2022 Puantör Maaşları

Puantör maaşı ortalama olarak aylık 6550_TL'dir. En düşük Puantör maaşı 5250_TL, En yüksek ise 7850_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Puantör iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4416.03

Meslek Adı :

Puantör Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Personel İşleri İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Personelin çalışma saatlerini, devam durumlarını, fazla mesailerini puantaj defterine kaydederek takip edilmesi ve ücretlendirilmesi için muhasebe departmanına bilgi veren nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Puantör; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Departmanlardan, çalışma programı ve çalışma planını almak,

b) İsim, unvan ve departmanlarını gösteren, haftalık çalışma planındaki bilgileri puantaj defterine işlemek,

c) Personelin günlük işe devam durumlarını, giriş ve çıkışlarını takip etmek,

d) Günlük personel durum çizelgesini düzenleyerek personel departmanına göndermek,

e) Çalışma saatleri içerisinde görev yerini terk eden, göreve geç gelen, fazla mesai veya talimat olmaksızın geç ayrılanlar hakkında tutanak tutmak ve personel departmanına bildirmek,

f) Mazeretsiz işe gelmeyen, senelik ve sıhhi izinde olan personeli takip etmek ve puantaj defterine işlemek,

g) Personel ziyaretçilerinin kaydını almak, kontrol etmek ve ziyaretçi kartı vererek personelle görüşmesini sağlamak,

h) Bakım ve tamire gönderilen malzemeler için tesellüm makbuzu düzenleyerek çıkış ve dönüş işlemlerinin takibini yapmak,

i) Günlük icmal raporlarını hazırlayarak departman sorumlularına göndermek,

j) Personelin adresleri, telefon numaraları, kan grupları vb. bilgileri kaydetmek ve değişiklikleri takip etmek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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