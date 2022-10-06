Pul Boncuk Dikişleri Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pul Boncuk Dikişleri Yapımcısı görev tanımı nedir, Pul Boncuk Dikişleri Yapımcısı ne iş yapar, Pul Boncuk Dikişleri Yapımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pul Boncuk Dikişleri Yapımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pul Boncuk Dikişleri Yapımcısı Tanımı;

__

Pul Boncuk Dikişleri Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Pul Boncuk Dikişleri Yapımcısı Maaşları

Pul Boncuk Dikişleri Yapımcısı maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Pul Boncuk Dikişleri Yapımcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pul Boncuk Dikişleri Yapımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.75

Meslek Adı :

Pul Boncuk Dikişleri Yapımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pul Boncuk Dikiş tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, işlemeye hazırlık yapabilme ve teknikleri uygulayabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Pul Boncuk Dikişleri Yapımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşlemeye hazırlık yapmak,

b) Desen tasarımları yapmak,

c) Desen Panosu hazırlamak,

d) Basit nakış temel iğne tekniklerini uygulamak,

e) Basit nakış iğneleri yapmak,

f) Pul ve boncuk dikmek,

g) İşlemelerin bakımını yapmak ve korumak,

h) Yıpranan ve yırtılan dokuma ve örgü kumaşları onarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirmek,

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?