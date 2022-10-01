Pürmüzcü (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pürmüzcü (Elle) görev tanımı nedir, Pürmüzcü (Elle) ne iş yapar, Pürmüzcü (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pürmüzcü (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pürmüzcü (Elle) Tanımı;

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Pürmüzcü (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Pürmüzcü (Elle) Maaşları

Pürmüzcü (Elle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Pürmüzcü (Elle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pürmüzcü (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7212.10

Meslek Adı :

Pürmüzcü (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metali oksiasetilen veya diğer gaz aleviyle kesen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pürmüzcü (Elle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pürmüzü gaz kabına bağlamak,

b) Pürmüz ağzına gereken memeyi takmak,

c) Pürmüzü ateşleyip gaz akışını düzenleyerek alevin boyunu ayarlayıp pürmüzü kesme hattı üzerinde gezdirmek,

d) Projelere veya diğer şartlara göre çalışabilir ve kesme hatlarını işaretleyebilir. Pürmüz kesme makinesini çalıştırabilir ve kaynak yapabilir. Hurda metali kesmek gibi belirli tip bir kesme işlemi üzerinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırd edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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