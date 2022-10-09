Puro İmal İşçisi (Makineyle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Puro İmal İşçisi (Makineyle) görev tanımı nedir, Puro İmal İşçisi (Makineyle) ne iş yapar, Puro İmal İşçisi (Makineyle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Puro İmal İşçisi (Makineyle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Puro İmal İşçisi (Makineyle) Tanımı;

__

Puro İmal İşçisi (Makineyle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Puro İmal İşçisi (Makineyle) Maaşları

Puro İmal İşçisi (Makineyle) maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Puro İmal İşçisi (Makineyle) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Puro İmal İşçisi (Makineyle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.92

Meslek Adı :

Puro İmal İşçisi (Makineyle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Makineyle puronun tamamını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Puro İmal İşçisi (Makineyle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Önceden kesilmiş sarma yaprağını makinenin sarma yüzeyine (Kauçuklu bir kumaş) sermek,

b) Dolgu tütününü sarma yaprağı üzerine koyup pedala basarak sarma yaprağını makinedeki dolgu tütünüyle sarıp bir rulo haline getirmek,

c) Ruloyu makineden çıkarıp sarma yaprağının uçlarını tespit etmek üzere yapıştırmak,

d) Dış sarma yaprağını bir ıstampa kullanarak istenilen boyda kesmek,

e) Ruloyu otomatik sarma makinesine koymak,

f) Dış sarma yaprağını da makineye vererek bunun rulo etrafına spiral şeklinde sarılmasını temin etmek,

g) Bundan sonra puroyu bir kalıp içinde presleyerek şekillendirmek,

h) Rulonun sarılmasında veya dış sarma işinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?