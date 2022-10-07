Püskürtmeli Kurutma (Spray Dryer) (Seramik) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Püskürtmeli Kurutma (Spray Dryer) (Seramik) görev tanımı nedir, Püskürtmeli Kurutma (Spray Dryer) (Seramik) ne iş yapar, Püskürtmeli Kurutma (Spray Dryer) (Seramik) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Püskürtmeli Kurutma (Spray Dryer) (Seramik) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Püskürtmeli Kurutma (Spray Dryer) (Seramik) Tanımı;

__

Püskürtmeli Kurutma (Spray Dryer) (Seramik) Maaşı Ne Kadar? 2022 Püskürtmeli Kurutma (Spray Dryer) (Seramik) Maaşları

Püskürtmeli Kurutma (Spray Dryer) (Seramik) maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Püskürtmeli Kurutma (Spray Dryer) (Seramik) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Püskürtmeli Kurutma (Spray Dryer) (Seramik) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8114.20

Meslek Adı :

Püskürtmeli Kurutma (Spray Dryer) (Seramik)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gazbeton üretiminde kullanılmak üzere pompalardan gelen çamuru istenilen nem oranında ve granül boyutunda kurutarak bekleme silolarına gönderme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Püskürtmeli Kurutma (Spray Dryer) Operatörü (Seramik),İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çamur havuzunda bulunan çamuru püskürtmeli kurutma (Spray Dryer) tankına almak,

b) Püskürtmeli kurutma (Spray Dryer) kulesini kullanıma hazırlamak,

c) Gelen çamurun yoğunluk kontrolünü yapmak,

d) Kule içindeki çamurun yukarıya fışkırtılmasını sağlamak,

e) Kule içindeki sıcak havanın çamur zerrelerini kurutmasını ve granüle dönüştürmesini sağlamak,

f) Granülün reçeteye göre boyut ve nem oranını ayarlamak,

g) Kule dibinden çıkan granülü üretim stok silolarına göndermek,

h) Pompanın kule giriş basıncını ayarlamak,

i) Elek analizleri yapmak, eleği kontrol ederek gerektiğinde değiştirmek,

j) Tortu kontrolleri yapmak,

k) Makinenin hareketli noktalarını ve filtreleri temizlemek, yağlamak,

l) Vardiya bilgilerini kaydetmek ve görevi bir sonraki operatöre devretmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?