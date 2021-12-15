Pvc Folyo Kesme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Pvc Folyo Kesme Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Pvc Folyo Kesme Makinesi Operatörü ne iş yapar, Pvc Folyo Kesme Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pvc Folyo Kesme Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pvc Folyo Kesme Makinesi Operatörü Tanımı;

Folyo makinesinde daha önceden kesim için şartları oluşturmak makineyi kesime hazırlayan ve denatleyen kişidir.

Pvc Folyo Kesme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Pvc Folyo Kesme Makinesi Operatörü Maaşları

Pvc Folyo Kesme Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 5.500- TL’dir. En düşük Pvc Folyo Kesme Makinesi Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pvc Folyo Kesme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Pvc Folyo Kesme Makinesi Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Pvc Folyo Kesme Makinesi Operatörü Ne İş Yapar?

Pvc Folyo Kesme Makinesi Operatörü; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Pvc Folyo Kesme Makinesi Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Plastik Ürünleri Makine Operatörleri

Pvc Folyo Kesme Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Pvc Folyo Kesme Makinesi Operatörü mesleğinin meslek kodu 8142.38 olarak belirlenmiştir

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