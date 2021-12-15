PVC Üretim Besleme İşcisi (Ahşap Kaplama) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

PVC Üretim Besleme İşcisi (Ahşap Kaplama) görev tanımı nedir, PVC Üretim Besleme İşcisi (Ahşap Kaplama) ne iş yapar, PVC Üretim Besleme İşcisi (Ahşap Kaplama) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? PVC Üretim Besleme İşcisi (Ahşap Kaplama) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

PVC Üretim Besleme İşcisi (Ahşap Kaplama) Tanımı;

Mdf Kapak kaplama işlemlerinde kullanılacak PVC rulolarını ilgili depodan talep etme, stoklama ve iş emrine uygun olarak presleme makinelerine beslemesini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

PVC Üretim Besleme İşcisi (Ahşap Kaplama) Maaşı Ne Kadar? 2021 PVC Üretim Besleme İşcisi (Ahşap Kaplama) Maaşları

PVC Üretim Besleme İşcisi (Ahşap Kaplama) maaşı ortalama aylık 3.800 - TL’dir. En düşük PVC Üretim Besleme İşcisi (Ahşap Kaplama) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR PVC Üretim Besleme İşcisi (Ahşap Kaplama) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

PVC Üretim Besleme İşcisi (Ahşap Kaplama) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

PVC Üretim Besleme İşcisi (Ahşap Kaplama) Ne İş Yapar?

PVC Üretim Besleme İşçisi (Ahşap Kaplama),İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pvc rulo deposunun ve rulo besleme bölümünün günlük genel temizliğini yapmak,

b) Gelen iş emirlerini incelemek,

c) İş emrinde belirtilen pvc stoğunu kontrol etmek,

d) Stokta olmayan veya eksilen pvc türlerini planlama bölümüne bildirmek,

e) Gelen pvc rulolarını depolama esaslarına uygun olarak istiflemek,

f) Forkliftçi aracılığıyla kullanılacak pvc rulosunu pres bölümüne taşımak,

g) Rulo göbeğine taşıma milini geçirerek ruloyu tanımlanan bölüm ve kattaki rulo yuvasına hatasız olarak yerleştirmek,

h) Rulo ucunu tespit ederek pvc ruloyu kullanıma hazır halde bırakmak,

Üretim süreci boyunca ürüne uygun tanımlı pvc rulolarının yuvaya beslemesini yapmak,

i) İhtiyaç ve sarf malzeme taleplerini belirlemek ve tedarik edilmesini sağlamak,

j) Çalışma ortamını düzenlemek ve temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

PVC Üretim Besleme İşcisi (Ahşap Kaplama) Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

PVC Üretim Besleme İşcisi (Ahşap Kaplama) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde PVC Üretim Besleme İşcisi (Ahşap Kaplama) mesleğinin meslek kodu 7522.24 olarak belirlenmiştir

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