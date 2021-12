Radyoloji Teknisyeni-Radyodiagnostik Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Radyoloji Teknisyeni-Radyodiagnostik görev tanımı nedir, Radyoloji Teknisyeni-Radyodiagnostik ne iş yapar, Radyoloji Teknisyeni-Radyodiagnostik olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Radyoloji Teknisyeni-Radyodiagnostik mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Radyoloji Teknisyeni-Radyodiagnostik Tanımı;

Hastalıkların teşhis ve tedavisi amacıyla uzmanlık gerektiren radyolojik tetkikler ile skopik tetkikler hariç bütün radyografik tetkikleri uygulayan nitelikli kişidir.

Radyoloji Teknisyeni-Radyodiagnostik maaşı ortalama aylık 5.800 - TL'dir. En düşük Radyoloji Teknisyeni-Radyodiagnostik maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.800 - TL'dir.

Radyoloji Teknisyeni-Radyodiagnostik Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Radyoloji Teknisyeni-Radyodiagnostik Ne İş Yapar?

Radyoloji Teknisyeni(Radyodiagnostik); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Biriminde bulunan her türlü aracı kullanmaya ve işletmeye hazır halde bulundurmak,

b) Birimindeki araçları kullanmak ve bakımını yapmak,

c) Uzmanlık gerektiren her türlü radyolojik tetkikler ile skopik tetkikler hariç bütün radyografik tetkikleri yapmak,

d) Film banyoları ile filmlerin rapor yazılmasına kadar geçen işlemleri hazırlamak,

e) Birimdeki istatistikleri ve kayıtları tutmak ve arşiv hizmetlerini yürütmek,

f) Radyasyondan korunmak için gerekli tedbirleri almak,

g) Alt kademe personele hizmet içi eğitim vermek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Radyoloji Teknisyeni-Radyodiagnostik Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Tıp Teknisyenleri Ve Eczacılık Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Tıbbi Görüntüleme Ve Tedavi Edici Cihaz Teknisyenleri

Radyoloji Teknisyeni-Radyodiagnostik Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Radyoloji Teknisyeni-Radyodiagnostik mesleğinin meslek kodu 3211.09 olarak belirlenmiştir

