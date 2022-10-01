Raf Üretim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Raf Üretim İşçisi görev tanımı nedir, Raf Üretim İşçisi ne iş yapar, Raf Üretim İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Raf Üretim İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Raf Üretim İşçisi Tanımı;

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Raf Üretim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Raf Üretim İşçisi Maaşları

Raf Üretim İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Raf Üretim İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Raf Üretim İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7214.15

Meslek Adı :

Raf Üretim İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar Meslek Birim Grubu : Metal İnşaat Malzemesi Hazırlayıcıları Ve Kurucuları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Müşteri siparişleri doğrultusunda market ekipmanı ve ünite aksesuarı olarak kullanılmak üzere çelik raf yapan, hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Raf Üretim İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tulum, eldiven, gözlük vb. iş kıyafetlerini giymek,

b) Çelik malzeme ve kullanılacak aletleri hazırlamak,

c) Müşteri sipariş formunda yer alan ölçü ve model doğrultusunda kullanılacak malzemeyi makinede bükmek ya da makasla kesmek,

d) Bükülen ve kesilen malzemeyi punta makinesi ile puntalamak,

e) Malzemede gerekli görülen yerleri gazaltı kaynağından geçirmek,

f) Formda belirtilen talimatlar doğrultusunda hazırlanan malzemeyi el ve göz kontrolünden geçirmek,

g) Sorun varsa küçük el aletleri ile gidermek,

h) İşlemi biten malzemeyi boyahaneye teslim etmek,

i) Kullanılan malzeme ve mekanın bakım ve temizliğini yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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