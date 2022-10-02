Rakle Bileyicisi-Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Rakle Bileyicisi-Tekstil görev tanımı nedir, Rakle Bileyicisi-Tekstil ne iş yapar, Rakle Bileyicisi-Tekstil olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Rakle Bileyicisi-Tekstil mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Rakle Bileyicisi-Tekstil Tanımı;

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Rakle Bileyicisi-Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2022 Rakle Bileyicisi-Tekstil Maaşları

Rakle Bileyicisi-Tekstil maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Rakle Bileyicisi-Tekstil maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Rakle Bileyicisi-Tekstil iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7224.06

Meslek Adı :

Rakle Bileyicisi-Tekstil

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Parlatıcıları, Taşlamacılar Ve Alet Bileyiciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Filmduruk makinelerinin raklelerini bileyen bir tezgahı çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Rakle Bileyicisi (Tekstil) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İstenilen ölçülerdeki lastik ve profilleri seçmek,

b) Seçtiği profiller üzerine lastik takmak için lastikleri profillerin boyuna göre kesmek,

c) Profiller üzerindeki delik adedi kadar lastik üzerine zımba ve çekiç kullanarak delik açmak,

d) Delinen lastikleri profiller arasına yerleştirmek ve rakle vidalarıyla sıkarak sabitleştirmek,

e) Meydana gelen rakleyi bileme tezgahı üzerine takmak,

f) Tezgahı çalıştırmak,

g) Tezgahın otomatik çalışmasını ve raklenin istenilen ölçülerde bilenmesini kontrol etmek,

h) Bilenerek istenilen ölçülere gelen rakleyi tezgahtan çıkartmak,

i) Tezgahın bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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