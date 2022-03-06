RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı) Maaşı Ne Kadar? 2022 RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı) Maaşları

RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı) maaşı ortalama olarak aylık 5726,5_TL'dir. En düşük RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7200_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.53

Meslek Adı :

RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tekstil sektöründe ram makinesinin ayarlarının kontrol edilmesi ve sürecin takibini yapan ve işlemden çıkan kumaşın kontrol işlemini gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı); İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ram makinesi operatöründen kumaşın cinsini ve bilgisini öğrenmek,

b) Makinenin hangi ısılarda çalışması gerektiğini öğrenmek,

c) Günlük üretime göre süreç bilgisini öğrenmek,

d) Taşıma arabasını poşetlemek ve arabayı kumaşın çıkış yerine yerleştirmek,

e) Makinenin arkasında durarak çıkan kumaşın florasan ışığı altında gözle kontrolünü yapmak,

f) Örgü hatası, bıçağın düzgün kesip kesmemesi, kumaşın istenilen en ve gramajda olup olmadığının kontrolünü yapmak,

g) Ram makinesi operatörünün talimatlarını yerine getirmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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