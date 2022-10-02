Ramatçı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ramatçı görev tanımı nedir, Ramatçı ne iş yapar, Ramatçı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ramatçı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ramatçı Tanımı;

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Ramatçı Maaşı Ne Kadar? 2022 Ramatçı Maaşları

Ramatçı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ramatçı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ramatçı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7313.25

Meslek Adı :

Ramatçı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Değerli madenin imalatı ve işlenmesi sırasında yere dökülen, parlatma ve temizleme esnasında oluşan değerli metal ve metal alaşımlarının artıklarını, diğer değersiz artıklardan arındırarak geri kazanılması işlemlerini yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ramatçı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Alaşım metali ve kimyasalları belirlemek

b) Alaşım haldeki metalleri birbirinden ayrıştırmak

c) Kimyasal metodla gözle görülemeyecek kadar kıymetli metallerin geri kazanılması işlemlerini gerçekleştirmek,

d) Alaşım metal oranlarını bularak maliyet çıkarmak

e) Alaşım metallerini eriterek tel ve levha hazırlamak

f) Ürünü cilalayarak yüzey kalitesini artırmak

g) Sipariş formu hazırlamak

h) Ürünü teslim etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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