Raportör Maaşı Ne Kadar? 2021 Raportör Maaşları ve İş İlanları

Raportör görev tanımı nedir, Raportör ne iş yapar, Raportör olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Raportör mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Raportör Tanımı;

Her hangi bir konuda veri ve bilgileri araştıran onları rapor haline getiren getiren kişidir.

Raportör Maaşı Ne Kadar? 2021 Raportör Maaşları

Raportör maaşı ortalama aylık 4.600 - TL’dir. En düşük Raportör maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Raportör iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Raportör Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Raportör Ne İş Yapar?

Raportör işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: Her hangi bir konuda veri ve bilgileri araştıran onları rapor haline getiren getiren kişidir.

Raportör Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İdari Ve Uzman Sekreterler

Meslek Birim Grubu :

İdari Sekreterler Ve Yönetici Sekreterleri

Raportör Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Raportör mesleğinin meslek kodu 3343.05 olarak belirlenmiştir

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