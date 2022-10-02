Rattan Örücü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Rattan Örücü görev tanımı nedir, Rattan Örücü ne iş yapar, Rattan Örücü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Rattan Örücü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Rattan Örücü Tanımı;

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Rattan Örücü Maaşı Ne Kadar? 2022 Rattan Örücü Maaşları

Rattan Örücü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Rattan Örücü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Rattan Örücü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7317.10

Meslek Adı :

Rattan Örücü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Ağaç, Sepetçilik Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bahçe ya da balkon masası, sandalyesi ve koltuğunun örülmesi, süslemesi, dikimi, montajı ve ürünün korunması ile ilgili bilgi ve beceriye sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Rattan Örücü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Model tasarlama ve desen çizimlerini yapmak,

b) Düz dikiş işlerini yapmak,

c) Makromede temel düğüm tekniklerini uygulamak,

d)Doğal ya da suni rattan ile örmede temel teknik ve işlemleri yapmak,

e) Rattan malzeme ile sandalye, koltuk, ve masa yapmak,

f) Suni ve doğal rattan malzemenin bakım ve koruma işlemlerini yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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