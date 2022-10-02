Raylı Sistem Araçları Mekanik Bakım ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Raylı Sistem Araçları Mekanik Bakım ve Onarımcısı görev tanımı nedir, Raylı Sistem Araçları Mekanik Bakım ve Onarımcısı ne iş yapar, Raylı Sistem Araçları Mekanik Bakım ve Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Raylı Sistem Araçları Mekanik Bakım ve Onarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Raylı Sistem Araçları Mekanik Bakım ve Onarımcısı Tanımı;

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Raylı Sistem Araçları Mekanik Bakım ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Raylı Sistem Araçları Mekanik Bakım ve Onarımcısı Maaşları

Raylı Sistem Araçları Mekanik Bakım ve Onarımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Raylı Sistem Araçları Mekanik Bakım ve Onarımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Raylı Sistem Araçları Mekanik Bakım ve Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7233.68

Meslek Adı :

Raylı Sistem Araçları Mekanik Bakım ve Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; raylı sistem araçlarının kullanıma hazır bulundurulması için mekanik aksam ve sistemlerinin servis bakım ve periyodik bakımlarının yapılması ile kullanım esnasında meydana gelen arızaların tespit edilip onarılması işlerini tek başına ya da ekip içinde belirli bir süre içerisinde yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Raylı Sistem Araçları Mekanik Bakım ve Onarımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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