Raylı Sistemler Mekotronik Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Raylı Sistemler Mekotronik Teknisyeni görev tanımı nedir, Raylı Sistemler Mekotronik Teknisyeni ne iş yapar, Raylı Sistemler Mekotronik Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Raylı Sistemler Mekotronik Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Raylı Sistemler Mekotronik Teknisyeni Tanımı;

Raylı sistemlerdeki mekanik, elektrik-elektronik ve bilgisayar teknolojilerinin birlikte kullanıldığı araç bakım ve onarımlarını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Raylı Sistemler Mekotronik Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Raylı Sistemler Mekotronik Teknisyeni Maaşları

Raylı Sistemler Mekotronik Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4.980 - TL’dir. En düşük Raylı Sistemler Mekotronik Teknisyeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 11.000- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Raylı Sistemler Mekotronik Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Raylı Sistemler Mekotronik Teknisyeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Raylı Sistemler Mekotronik Teknisyeni Ne İş Yapar?

Raylı Sistemler Mekatronik Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Raylı Sistemler Mekotronik Teknisyeni Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Raylı Sistemler Mekotronik Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Raylı Sistemler Mekotronik Teknisyeni mesleğinin meslek kodu 3115.44 olarak belirlenmiştir

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