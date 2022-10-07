Reaktör İşçisi (Boya) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Reaktör İşçisi (Boya) görev tanımı nedir, Reaktör İşçisi (Boya) ne iş yapar, Reaktör İşçisi (Boya) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Reaktör İşçisi (Boya) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Reaktör İşçisi (Boya) Tanımı;

__

Reaktör İşçisi (Boya) Maaşı Ne Kadar? 2022 Reaktör İşçisi (Boya) Maaşları

Reaktör İşçisi (Boya) maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Reaktör İşçisi (Boya) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Reaktör İşçisi (Boya) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.28

Meslek Adı :

Reaktör İşçisi (Boya)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İmal edilecek ürün bağlayıcıları (polyester, vernik vb) üretim kartlarında belirtilen kod miktar ve zamanda istenilen kalitede reaktör kazanında üretilmesini sağlayan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Reaktör İşçisi (Boya); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Reaktör kazanını kullanıma hazır hale getirmek,

b) Reaktör kazanına güvenlik önlemi alarak inmek, spatula ve fırçayla temizlemek,

c) Sıvı hammaddenin reaktöre basılması için proses işçisine haber vermek,

d) Proses bölümüne sıvı hammadde basma işlemine nezaret etmek,

e) Reaktördeki sıvı hammaddenin üretim kartında belirtilen sıcaklığa gelmesini sağlamak,

f) Üretim kartında belirtilen öncelik sırasına göre ve belirtilen sürelerde katı hammaddeleri reaktörün içine boşaltmak,

g) Reaktörde kimyasal reaksiyonu başlatmak,

h) Belirli aralıklarla reaktörden numuneler almak, laboratuarda test ettirmek, gerektiğinde değişiklikler yapmak,

i) Reaktördeki ürünün akışkanlığını kontrol etmek, gerektiğinde tiner vakumluma işlemi yaparak ürün akışkanlığını istenen değerlere getirmek,

j) Üretim işlemi bitince reaktörü soğutmak,

k) Üretimi tamamlanan ürünleri, ürün stok tanklarına aktarmak, l) Arızaları ilgililere bildirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?