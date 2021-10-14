Reklam Tabelacı Maaşı Ne Kadar? 2021 Reklam Tabelacı Maaşları ve Reklam Tabelacı İş İlanları

Reklam Tabelacı görev tanımı nedir, Reklam Tabelacı ne iş yapar, Reklam Tabelacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Reklam Tabelacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Reklam Tabelacı Tanımı;

Bir hizmet veya bir ürünün geniş halk kitlelerine duyurulması amacıyla üzerinde tanıtıcı, açıklayıcı yazı ve şekiller bulunan farklı tip ve modeldeki tabelâ, plaket, damga, serigrafi baskı ve dijital baskı ile ilgili işlemleri yapan kişidir.

Reklam Tabelacı Maaşı Ne Kadar? 2021 Reklam Tabelacı Maaşları

Reklam Tabelacı maaşı ortalama aylık 3.170 - TL’dir. En düşük Reklam Tabelacı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.380 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Reklam Tabelacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Reklam Tabelacı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Reklam Tabelacı Ne İş Yapar?

Reklam Tabelacısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Teknik resim standartlarına uygun olarak iki boyutlu çizim imalât/yapım resmi ve montaj resmi çizimi yapmak,

b) Değişik tiplerdeki tabelâ yapım yöntemleri ile folyo kesme ve ölçme yaparak imalât ve montajını yapmak,

c) Çeşitli tekniklerde plaket ve damga imalâtı yapmak,

d) Müşterinin istekleri doğrultusunda uygun malzemeleri kullanarak farklı boyama yöntemleri ile boya hazırlamak ve boyamak,

e) Müşterinin istekleri doğrultusunda tabela aydınlatması işlemlerini yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Reklam Tabelacı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tabela Yazıcılar, Dekoratif Boyacılar, Gravürcüler Ve Oymacılar (Asitle)

Reklam Tabelacı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Reklam Tabelacı mesleğinin meslek kodu 7316.15 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Reklam Tabelacı maaşlarına ek sizlerde Reklam Tabelacı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?