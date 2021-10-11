Reklam Ve Tanıtım Uzmanı Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Reklam Ve Tanıtım Uzmanı görev tanımı nedir, Reklam Ve Tanıtım Uzmanı ne iş yapar, Reklam Ve Tanıtım Uzmanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir Reklam Ve Tanıtım Uzmanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Reklam Ve Tanıtım Uzmanı Tanımı;

İşletmenin tüm ürün ve hizmetlerine yönelik reklam ve tanıtım faaliyetlerinde görev alan, birimlerden gelen taleplere göre ajanslara brifing veren ve yönlendirmelerde bulunan kişidir.

Reklam Ve Tanıtım Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Reklam Ve Tanıtım Uzmanı Maaşları

Reklam Ve Tanıtım Uzmanı maaşı ortalama aylık 6.250 TL’dir. En düşük Reklam Ve Tanıtım Uzmanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 11.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Reklam Ve Tanıtım Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Reklam Ve Tanıtım Uzmanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Reklam Ve Tanıtım Uzmanı Ne İş Yapar?

Reklam ve Tanıtım Uzmanı,İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:



a) Birimlerden gelen talepleri değerlendirmek,

b) Ajanslarla koordinasyonu sağlamak,

c) Yapılan tasarımları birimle paylaşmak,

d) Ürün yaşam evreleri, rekabet koşulları ve hedef müşteri kitlesinin profili doğrultusunda iletişim amaçları/hedefleri geliştirmek,

e) Pazarlama / satış stratejilerini destekleyen iletişim/promosyon faaliyetlerini belirlemek ve kurumsal iletişim bölümü ile koordineli olarak yürütmek, performansını izlemek,

f) Amaçlar doğrultusunda doğrudan pazarlama/reklam/satış promosyonları ve halkla ilişkiler (İç ve dış toplantılar, fuarlar, sponsorluk vb) gibi iletişim yöntemleri profiline uygun iletişim kanallarının belirlenmesini sağlamak,

g) Belirlenen iletişim stratejileri için oluşturulan maliyet ve bütçeyi gözden geçirmek ve gerekli önerileri yapmak,

h) İşletmenin tüm ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerini yürütmek,

i) Birimlerden gelen taleplere göre ajanslara brifing vermek,

j) Yapılacak reklam kampanyasının tamamlanması için gerekli tüm çalışmaları yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Reklam Ve Tanıtım Uzmanı Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupl

Meslek Grubu :

Satış, Pazarlama Ve Halkla İlişkiler İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Reklam Ve Pazarlama İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Reklam Ve Tanıtım Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Reklam Ve Tanıtım Uzmanı mesleğinin meslek kodu 2431.06 olarak belirlenmiştir



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