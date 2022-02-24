Rektifiye Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Rektifiye Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Rektifiye Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Rektifiye Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Rektifiye Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Rektifiye Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği Maaşı Ne Kadar? 2022 Rektifiye Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği Maaşları

Rektifiye Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği maaşı ortalama olarak aylık 5376,5_TL'dir. En düşük Rektifiye Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Rektifiye Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.68

Meslek Adı :

Rektifiye Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal yüzeyleri yakın toleranslarla taşlayıp düzelten ve mükerrer bir işe göre ayarlanan bir tezgahı çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Rektifiye Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Metal tezgahın bağlama aparatına veya tezgahın mıknatıslı tablasına takmak,

b) Tezgahı çalıştırmak matkaba devir vermek,

c) Matkabı metale daldırmak için el çarklarını kullanmak ve otomatik kontrolleri çalıştırmak,

d) Taşlama işleminin seyrini takip etmek,

e) Taşlama işinin bitiminde tezgahı durdurmak ve metal parçayı tezgahtan almak,

f) Parçayı ölçme aletleriyle kontrol etmek, hataları bildirmek ve gerekirse işlemleri diğer metal parçalar üzerinde tekrarlamak,

g) Tezgahın basit ayarlarını yapabilmek,

h) Zımpara çarklarını değiştirebilmek ve tezgahı temizleyip yağlayabilmek,

i) Çalıştırılan rektifiye tezgahının tipine göre ayırt edilebilir. Honlama tezgahı operatörü (metal işçiliği) (8211.27) hariç. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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