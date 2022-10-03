Rendering İşçisi-Et Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Rendering İşçisi-Et görev tanımı nedir, Rendering İşçisi-Et ne iş yapar, Rendering İşçisi-Et olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Rendering İşçisi-Et mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Rendering İşçisi-Et Tanımı;

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Rendering İşçisi-Et Maaşı Ne Kadar? 2022 Rendering İşçisi-Et Maaşları

Rendering İşçisi-Et maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Rendering İşçisi-Et maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Rendering İşçisi-Et iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7511.14

Meslek Adı :

Rendering İşçisi-Et

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kasaplar, Balık Satıcıları Ve Benzer Gıda Hazırlama İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kesim sonucu oluşan artık maddelerin değerlendirme işlemlerini ve kullanılan makinaların bakımını, temizliğini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Rendering İşçisi (Et) , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesimhaneden gelen artıkları parçalara ayırmak ve yıkama makinasında yıkamak ,

b) Yıkanan artıkları ve kemikleri pişirme kazanlarına doldurarak pişirmek,

c) Pişen malzemeyi pres makinasına alarak preslemek,

d) Presten elde edilen yağları dinlendirme tankına almak,

e) Preslemeden sonra kekleri kek kırıcı makinada kırıp kek öğütme makinasında öğüterek un haline getirmek,

f) Elde edilen kesim artığı ve kemik unlarını torbalayarak yem fabrikalarına gönderilmek üzere depolara taşımak ve uygun şekilde istiflemek,

g) Dinlenen yağları yağ bidonlarına doldurarak depolara taşımak

, h) Safra kesesinden çıkardığı safra suyunu konsantre safra kazanında pişirerek ilgili depoda muhafaza etmek,

i) Makine ve çalışılan yerlerin temizliğini yapmak gerekirse dezenfekte etmek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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