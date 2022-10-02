Renk Ayrımcı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Renk Ayrımcı görev tanımı nedir, Renk Ayrımcı ne iş yapar, Renk Ayrımcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Renk Ayrımcı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Renk Ayrımcı Tanımı;

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Renk Ayrımcı Maaşı Ne Kadar? 2022 Renk Ayrımcı Maaşları

Renk Ayrımcı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Renk Ayrımcı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Renk Ayrımcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.16

Meslek Adı :

Renk Ayrımcı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Renk Ayrımcı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, çeşitli nitelikteki orijinalleri, baskı tekniklerine uygun olarak tarama, taranan orijinallerin film çıkış öncesi işlemlerini yapma ve film çıkışlarını alma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Renk Ayrımcı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Araç, gereç ve ekipman kontrolünü yapmak,

b) Banyo makinelerinin günlük ayar işlemlerini yapmak,

c) Tarayıcı (Scanner) ve film çıkış ünitesinin günlük ayar işlemlerini yapmak,

d) Orijinalleri ışık geçirgenliklerine, büyütme oranlarına, renk ve ton yakınlıklarına, tarama çözünürlüğüne göre gruplamak,

e) Orijinallerde taranacak bölgeyi belirlemek (kadrajlamak),

f) Diayı temizlemek ve makineye yerleştirmek,

g) Opak orijinalini temizlemek ve makineye yerleştirmek,

h) Renk ve ton değerlerini düzeltmek, tarama modunu belirlemek,

i) Resme rötuş yapmak ve efekt vermek,

j) Dekupe, gömme vb. dizaynları uygulamak,

k) Gelen işin kontrolünü yapmak ve film çıkış ünitesine göndermek,

l) Pozlanan filmi banyo yapmak ve çıkış kalite kontrolünü yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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