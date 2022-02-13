Resepsiyon Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Resepsiyon Şefi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Resepsiyon Şefi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Resepsiyon Şefi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Resepsiyon Şefi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Resepsiyon Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 Resepsiyon Şefi Maaşları

Resepsiyon Şefi maaşı ortalama olarak aylık 9350_TL'dir. En düşük Resepsiyon Şefi maaşı 8050_TL, En yüksek ise 10650_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Resepsiyon Şefi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4224.06

Meslek Adı :

Resepsiyon Şefi Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Otel Resepsiyonistleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları : Resepsiyon Şefi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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