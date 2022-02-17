Restoran Programı Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Restoran Programı Satış Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Restoran Programı Satış Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Restoran Programı Satış Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Restoran Programı Satış Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Restoran Programı Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Restoran Programı Satış Elemanı Maaşları

Restoran Programı Satış Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5426,5_TL'dir. En düşük Restoran Programı Satış Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6600_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Restoran Programı Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.57

Meslek Adı :

Restoran Programı Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Satış ve sipariş takibi yapmak amacıyla lokanta, pastane vb. işletmelerde kullanılan yazılım programının ve cihazların satışını ve kurulumunu yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Restoran Programı Satış Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ürün tanıtımı yapılacak işletmeleri tespit etmek, çalışma planı hazırlamak,

b) Belirlenen işletmelere ürünün tanıtımını yapmak,

c) Firmaların ürünle ilgilenmesi ve satın almaya karar vermeleri halinde işletmede fizibilite çalışması yapmak, kullanılacak bilgisayar, malzeme ve kablo döşenecek yerlerin tespitini yapmak,

d) Fiyat tespiti yapmak,

e) Malzeme siparişi vermek,

f) Sistemin kurulumunu yapmak, yazılımı yüklemek,

g) Sistemin kontrolünü yapmak,

h) İşletmede ilgili personele sistemin kullanımını göstermek (eğitim vermek), vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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