Restorasyoncu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Restorasyoncu maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Restorasyoncu pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Restorasyoncu nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Restorasyoncu olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Restorasyoncu Maaşı Ne Kadar? 2022 Restorasyoncu Maaşları

Restorasyoncu maaşı ortalama olarak aylık 7950_TL'dir. En düşük Restorasyoncu maaşı 6650_TL, En yüksek ise 9250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Restorasyoncu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3433.03

Meslek Adı :

Restorasyoncu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Galeri, Müze Ve Kütüphane Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Taşınır ve taşınmaz sanat eserleri ile kültür varlıklarına ait çizimlerin yapılması, rölevelerinin alınması, korunması, bakımı ve onarımı için gerekli çalışmaları yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Restorasyoncu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Onarılacak ve yenilenecek eserin fiziksel ve kimyasal yapısını, üretim teknolojisini incelemek, bozulma nedenlerini araştırmak,

b) Tarihi yapıların malzeme ve inşaat teknolojilerini incelemek, geleneksel yapı tekniklerine uygunluğunu araştırmak,

c) Tarihi binaların ve içerisinde bulunan süsleme elemanlarının çizimlerini yapmak, malzeme hesabını çıkarmak,

d) Malzeme hesabı çıkarılan süsleme elemanlarının (kalem işleri, ahşap süsleme, alçı işleri, taş oymacılığı vb.) bakım ve onarımlarını yapmak,

e) Bakımını ve onarımını yaptığı sanat eserlerinin daha sonra çevre etkilerinden zarar görmemesi için gereken koruyucu işlemleri uygulamak,

f) Tarihi binaların restorasyon ve restitüsyon proje çizimlerini yapmak,

g) Yapılan çalışmaları fotoğraf vb. tekniklerle belgelemek,

h) Yapılan çalışmaların raporlarını hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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