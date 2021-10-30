Rezervasyon Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Rezervasyon Elemanı görev tanımı nedir, Rezervasyon Elemanı ne iş yapar, Rezervasyon Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Rezervasyon Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Rezervasyon Elemanı Tanımı;

Konaklama işletmelerinde otel, motel, lokanta v.b yerlerde ve seyahat işletmelerinde uçak, tren, otobüs v.b. rezervasyon, bilgilendirme ve her türlü seyahat dokümanlarını düzenleme işlemlerini yapan ve bilgi akışını sağlayan nitelikli kişidir.



Rezervasyon Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Rezervasyon Elemanı Maaşları

Rezervasyon Elemanı maaşı ortalama aylık 4.500- TL’dir. En düşük Rezervasyon Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Rezervasyon Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Rezervasyon Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Rezervasyon Elemanı Ne İş Yapar?

Rezervasyon Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş öncesi hazırlık yapmak,

b) İlgili işletmelerle bağlantıya geçerek rezervasyonun yapılmasını sağlamak,

c) Rezervasyon talep formu düzenlemek,

d) Müşteri kayıtları tutmak,

e) Rezervasyon teyit işlemini yapmak,

f) Rezervasyon iptal işlemini yapmak,

g) Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını tespit etmek,

h) Raporlama yapmak ve değerlendirmek,

i) Diğer departmanlar ile koordineli çalışmak,

j) Herhangi bir değişiklikte müşteriyi bilgilendirmek,

k) Ödemenin şekline göre tahsilat işlemlerini yürütmek,

l) Rezervasyonları resepsiyona iletmek,

m) Bilgisayar paket programlarını kullanmak,

n) Yabancı müşterilerle ile iletişim kurmak

o) Çalıştığı bölümün yazışma, dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapmak,

p) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Rezervasyon Elemanı Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Otel Resepsiyonistleri

Rezervasyon Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Rezervasyon Elemanı mesleğinin meslek kodu 4224.04 olarak belirlenmiştir

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