Rezervasyon Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Rezervasyon Şefi görev tanımı nedir, Rezervasyon Şefi ne iş yapar, Rezervasyon Şefi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Rezervasyon Şefi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Rezervasyon Şefi Tanımı;

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Rezervasyon Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 Rezervasyon Şefi Maaşları

Rezervasyon Şefi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Rezervasyon Şefi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Rezervasyon Şefi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4224.07

Meslek Adı :

Rezervasyon Şefi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Otel Resepsiyonistleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Rezervasyon Şefi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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