Rezistans İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Rezistans İmal İşçisi görev tanımı nedir, Rezistans İmal İşçisi ne iş yapar, Rezistans İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Rezistans İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Rezistans İmal İşçisi Tanımı;

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Rezistans İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Rezistans İmal İşçisi Maaşları

Rezistans İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Rezistans İmal İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Rezistans İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7412.31

Meslek Adı :

Rezistans İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Farklı makine ve cihazlarda kullanılan değişik model ve boyuttaki ısıtıcı rezistansların atölye ortamında imalatını gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Rezistans İmal İşçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşterilerden gelen ürün taleplerini ve siparişleri değerlendirmek,

b) Alınan siparişlere uygun malzeme tedariki yapmak,

c) Siparişe göre rezistans borularını tanımlı boylarda kesmek,

d) Siparişe göre rezistans tellerinin istenen Watt değerinde spiral sarımını yapmak,

e) Spiral teli tanımlı boru içine yerleştirmek,

f) Vibrasyonlu aparat ile boru içine kum doldurmak,

g) Sıkılaştırma makinesinde kumun sıkıştırılmasını sağlamak,

h) Kontrol cihazıyla kaçak ve kalite kontrolü yapmak,

i) Rezistans borusuna siparişe uygun kıvrım ve şekil vermek,

j) Yalıtkan uç boncukları takmak,

k) Uçların epoksil ve silikon ile izolasyonunu sağlamak,

l) Kablo bağlantı soketlerini takmak ve puntolamak,

m) Sevkiyata hazır rezistansların paketlemesini yapmak,

n) Paketleri müşteriye veya kargoya teslim etmek,

o) Çalışma ortamını düzenlemek ve temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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