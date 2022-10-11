Rıhtım Vinç Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Rıhtım Vinç Operatörü görev tanımı nedir, Rıhtım Vinç Operatörü ne iş yapar, Rıhtım Vinç Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Rıhtım Vinç Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Rıhtım Vinç Operatörü Tanımı;

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Rıhtım Vinç Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Rıhtım Vinç Operatörü Maaşları

Rıhtım Vinç Operatörü maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Rıhtım Vinç Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Rıhtım Vinç Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8343.17

Meslek Adı :

Rıhtım Vinç Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Vinç, Yük Asansörü Ve İlgili Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sabit veya hareketli rıhtım vincini kullanarak her türlü kara ve deniz vasıtalarından her türlü malzemenin yükleme, boşaltma işlerini serdümenle koordineli olarak süratli, emniyetli, verimli ve ekonomik bir şekilde yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Rıhtım Vinç Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşe başlamadan vincin bağlantı ve güvenlik önlemlerinin genel kon

trolünü yapmak,

b) Elleçleme yapılacak yükün ağırlık merkezi ve ambalajı hakkında bilgi edinmek,

c) Ray üzerinde hareket eden vinci yükleme yada boşaltma yapılacak yere göre ileri geri hareket ettirerek konumunu ayarlamak,

d) Vinç kulesini yükleme yada boşaltma yapılacak malzeme üzerine getirmek ve halatları indirmek,

e) Yükleme-boşaltma yapılacak malzeme ile halat bağlantılarının yapılmasını beklemek,

f) Malzemeyi mayna vira (aşağı-yukarı), ayranta (sağa-sola döüş) yaparak malzemeyi kaldırmak, taşımak ve istenilen yere yerleştirmek,

g) Malzeme bağlantılarının çözülmesini beklemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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