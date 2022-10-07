Ring Makineci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ring Makineci görev tanımı nedir, Ring Makineci ne iş yapar, Ring Makineci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ring Makineci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ring Makineci Tanımı;

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Ring Makineci Maaşı Ne Kadar? 2022 Ring Makineci Maaşları

Ring Makineci maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Ring Makineci maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ring Makineci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.30

Meslek Adı :

Ring Makineci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sorumlu olduğu makinelerin iplik numaralarına göre iş yükü ve işçi üretim akışını sağlama bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ring Makineci; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sorumlu olduğu makinelerin iplik numaralarına göre iş yükü ve işçi üretim akışını sağlamak,

b) Fizik laboratuarından gelen verileri kontrol etmek, değerlendirmek ve hesaplar yaparak dişili değiştirmek,

c) Sorumluluğundaki makinelerin arızalarını gidermek veya giderilmesini sağlamak,

d) Duruş ve çalışma zamanlarını tespit etmek ve izlemek,

e) İzhar ve bobin ustaları ile işbirliği içinde çalışmak,

f) Tespit edilen üretim ve kalite hedeflerine ulaşabilmek için gereken önlemleri almak,

g) Gerekli kayıtları tutmak, raporları hazırlamak,

h) Çalışma alanının temizlik ve düzeninin yapılamasını sağlamak,

i) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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