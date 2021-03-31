Rize Güneysu Nüfusu 2020 - 2021 |  Güneysu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Rize Güneysu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Rize Güneysu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Rize Güneysu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Güneysu ilçesinin bağlı bulunduğu Rize ilinde 344 bin 359 kişi yaşamaktadır. Rize ili 3,835 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 151 (km²) si Güneysu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Rize Güneysu nüfusu 15 bin 159 kişidir.

Rize Toplam Nüfusu Kaçtır?

344,359 kişidir.

Güneysu İlçe Nüfusu Kaçtır?

15,159 kişidir.

Güneysu Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

8,717 kişidir.

Rize Güneysu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -28,4 olarak gerçekleşmiştir.

Güneysu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 39,273167 Enlem : 39,273167

Güneysu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Rize iline bağlı bulunan Güneysu ilçesinin telefon alan kodu 0 464 şeklinde başlamaktadır.

Güneysu ilçesinin bağlı olduğu Rize İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Güneysu ilçesinin bağlı olduğu il olan Rize ilinin plaka kodu 53 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020