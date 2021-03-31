Rize Hemşin Nüfusu 2020 - 2021 |  Hemşin İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Rize Hemşin Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Rize Hemşin nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Rize Hemşin Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hemşin ilçesinin bağlı bulunduğu Rize ilinde 344 bin 359 kişi yaşamaktadır. Rize ili 3835 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 123 (km²) si Hemşin ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Rize Hemşin nüfusu 2,447 kişidir.

Rize Toplam Nüfusu Kaçtır?

344,359 kişidir.

Hemşin İlçe Nüfusu Kaçtır?

2,447 kişidir.

Hemşin Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

1,123 kişidir.

Rize Hemşin Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -12,6 olarak gerçekleşmiştir.

Hemşin İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 31,023432 Enlem : 31,023432

Hemşin İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Rize iline bağlı bulunan Hemşin ilçesinin telefon alan kodu 0 464 şeklinde başlamaktadır.

Hemşin ilçesinin bağlı olduğu Rize İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Hemşin ilçesinin bağlı olduğu il olan Rize ilinin plaka kodu 53 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020