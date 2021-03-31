Rize Çayeli Nüfusu 2020 - 2021 |  Çayeli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Rize Çayeli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Rize Çayeli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Rize Çayeli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çayeli ilçesinin bağlı bulunduğu Rize ilinde 344 bin 359 kişi yaşamaktadır. Rize ili 3,835 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 441 (km²) si Çayeli ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Rize Çayeli nüfusu 43 bin 801 kişidir.

Rize Toplam Nüfusu Kaçtır?

344,359 kişidir.

Çayeli İlçe Nüfusu Kaçtır?

43,801 kişidir.

Çayeli Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

19,941 kişidir.

Rize Çayeli Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -12,5 olarak gerçekleşmiştir.

Çayeli İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 40,72234 Enlem : 40,72234

Çayeli İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Rize iline bağlı bulunan Çayeli ilçesinin telefon alan kodu 0 464 şeklinde başlamaktadır.

Çayeli ilçesinin bağlı olduğu Rize İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çayeli ilçesinin bağlı olduğu il olan Rize ilinin plaka kodu 53 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020