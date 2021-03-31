Rize Pazar Nüfusu 2020 - 2021 |  Pazar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Rize Pazar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Rize Pazar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Rize Pazar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Pazar ilçesinin bağlı bulunduğu Rize ilinde 344 bin 359 kişi yaşamaktadır. Rize ili 3835 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 159 (km²) si Pazar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Rize Pazar nüfusu 31 bin 746 kişidir.

Rize Toplam Nüfusu Kaçtır?

344,359 kişidir.

Pazar İlçe Nüfusu Kaçtır?

31,746 kişidir.

Pazar Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

14,083 kişidir.

Rize Pazar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 11,1 olarak gerçekleşmiştir.

Pazar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,748066 Enlem : 32,748066

Pazar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Rize iline bağlı bulunan Pazar ilçesinin telefon alan kodu 0 464 şeklinde başlamaktadır.

Pazar ilçesinin bağlı olduğu Rize İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Pazar ilçesinin bağlı olduğu il olan Rize ilinin plaka kodu 53 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020