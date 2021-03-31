Rize Derepazarı Nüfusu 2020 - 2021 |  Derepazarı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Rize Derepazarı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Rize Derepazarı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Rize Derepazarı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Derepazarı ilçesinin bağlı bulunduğu Rize ilinde 344 bin 359 kişi yaşamaktadır. Rize ili 3,835 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 28 (km²) si Derepazarı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Rize Derepazarı nüfusu 7,279 kişidir.

Rize Toplam Nüfusu Kaçtır?

344,359 kişidir.

Derepazarı İlçe Nüfusu Kaçtır?

7,279 kişidir.

Derepazarı Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

2,980 kişidir.

Rize Derepazarı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -50,1 olarak gerçekleşmiştir.

Derepazarı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 40,422249 Enlem : 40,422249

Derepazarı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Rize iline bağlı bulunan Derepazarı ilçesinin telefon alan kodu 0 464 şeklinde başlamaktadır.

Derepazarı ilçesinin bağlı olduğu Rize İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Derepazarı ilçesinin bağlı olduğu il olan Rize ilinin plaka kodu 53 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020