Rize Fındıklı Nüfusu 2020 - 2021 |  Fındıklı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Rize Fındıklı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Rize Fındıklı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Rize Fındıklı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Fındıklı ilçesinin bağlı bulunduğu Rize ilinde 344,359 kişi yaşamaktadır. Rize ili 3,835 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 359 (km²) si Fındıklı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Rize Fındıklı nüfusu 16 bin 850 kişidir.

Rize Toplam Nüfusu Kaçtır?

344,359 kişidir.

Fındıklı İlçe Nüfusu Kaçtır?

16,850 kişidir.

Fındıklı Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

5,873 kişidir.

Rize Fındıklı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 10,3 olarak gerçekleşmiştir.

Fındıklı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,548826 Enlem : 26,548826

Fındıklı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Rize iline bağlı bulunan Fındıklı ilçesinin telefon alan kodu 0 464 şeklinde başlamaktadır.

Fındıklı ilçesinin bağlı olduğu Rize İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Fındıklı ilçesinin bağlı olduğu il olan Rize ilinin plaka kodu 53 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020