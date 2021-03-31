Rize Kalkandere Nüfusu 2020 - 2021 |  Kalkandere İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Rize Kalkandere Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Rize Kalkandere nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Rize Kalkandere Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kalkandere ilçesinin bağlı bulunduğu Rize ilinde 344 bin 359 kişi yaşamaktadır. Rize ili 3,835 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 100 (km²) si Kalkandere ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Rize Kalkandere nüfusu 13 bin 434 kişidir.

Rize Toplam Nüfusu Kaçtır?

344,359 kişidir.

Kalkandere İlçe Nüfusu Kaçtır?

13,434 kişidir.

Kalkandere Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

6,638 kişidir.

Rize Kalkandere Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -20,2 olarak gerçekleşmiştir.

Kalkandere İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 40,442764 Enlem : 40,442764

Kalkandere İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Rize iline bağlı bulunan Kalkandere ilçesinin telefon alan kodu 0 464 şeklinde başlamaktadır.

Kalkandere ilçesinin bağlı olduğu Rize İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kalkandere ilçesinin bağlı olduğu il olan Rize ilinin plaka kodu 53 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020