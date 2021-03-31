Rize Çamlıhemşin Nüfusu 2020 - 2021 |  Çamlıhemşin İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Rize Çamlıhemşin Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Rize Çamlıhemşin nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Rize Çamlıhemşin Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çamlıhemşin ilçesinin bağlı bulunduğu Rize ilinde 344 bin 359 kişi yaşamaktadır. Rize ili 3,835 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 869 (km²) si Çamlıhemşin ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Rize Çamlıhemşin nüfusu 6,924 kişidir.

Rize Toplam Nüfusu Kaçtır?

344,359 kişidir.

Çamlıhemşin İlçe Nüfusu Kaçtır?

6,924 kişidir.

Çamlıhemşin Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

5,146 kişidir.

Rize Çamlıhemşin Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -31,7 olarak gerçekleşmiştir.

Çamlıhemşin İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 41,001739 Enlem : 41,001739

Çamlıhemşin İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Rize iline bağlı bulunan Çamlıhemşin ilçesinin telefon alan kodu 0 464 şeklinde başlamaktadır.

Çamlıhemşin ilçesinin bağlı olduğu Rize İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çamlıhemşin ilçesinin bağlı olduğu il olan Rize ilinin plaka kodu 53 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020