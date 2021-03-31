Rize İyidere Nüfusu 2020 - 2021 |  İyidere İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Rize İyidere Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Rize İyidere nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Rize İyidere Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İyidere ilçesinin bağlı bulunduğu Rize ilinde 344 bin 359 kişi yaşamaktadır. Rize ili 3,835 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 30 (km²) si İyidere ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Rize İyidere nüfusu 9,006 kişidir.

Rize Toplam Nüfusu Kaçtır?

344,359 kişidir.

İyidere İlçe Nüfusu Kaçtır?

9,006 kişidir.

İyidere Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

3,248 kişidir.

Rize İyidere Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 51,5 olarak gerçekleşmiştir.

İyidere İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 40,361546 Enlem : 40,361546

İyidere İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Rize iline bağlı bulunan İyidere ilçesinin telefon alan kodu 0 464 şeklinde başlamaktadır.

İyidere ilçesinin bağlı olduğu Rize İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda İyidere ilçesinin bağlı olduğu il olan Rize ilinin plaka kodu 53 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020