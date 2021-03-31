Rize İkizdere Nüfusu 2020 - 2021 |  İkizdere İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Rize İkizdere Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Rize İkizdere nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Rize İkizdere Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İkizdere ilçesinin bağlı bulunduğu Rize ilinde 344 bin 359 kişi yaşamaktadır. Rize ili 3,835 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 950 (km²) si İkizdere ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Rize İkizdere nüfusu 6,583 kişidir.

Rize Toplam Nüfusu Kaçtır?

344,359 kişidir.

İkizdere İlçe Nüfusu Kaçtır?

6,583 kişidir.

İkizdere Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

4,708 kişidir.

Rize İkizdere Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -80,5 olarak gerçekleşmiştir.

İkizdere İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,753792 Enlem : 27,753792

İkizdere İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Rize iline bağlı bulunan İkizdere ilçesinin telefon alan kodu 0 464 şeklinde başlamaktadır.

İkizdere ilçesinin bağlı olduğu Rize İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda İkizdere ilçesinin bağlı olduğu il olan Rize ilinin plaka kodu 53 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020