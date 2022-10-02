Römork Hidroliği Bağlantı Elemanları İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Römork Hidroliği Bağlantı Elemanları İmal İşçisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Römork Hidroliği Bağlantı Elemanları İmal İşçisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Römork Hidroliği Bağlantı Elemanları İmal İşçisi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Römork Hidroliği Bağlantı Elemanları İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Römork Hidroliği Bağlantı Elemanları İmal İşçisi görev tanımı nedir, Römork Hidroliği Bağlantı Elemanları İmal İşçisi ne iş yapar, Römork Hidroliği Bağlantı Elemanları İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Römork Hidroliği Bağlantı Elemanları İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Römork Hidroliği Bağlantı Elemanları İmal İşçisi Tanımı;

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Römork Hidroliği Bağlantı Elemanları İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Römork Hidroliği Bağlantı Elemanları İmal İşçisi Maaşları

Römork Hidroliği Bağlantı Elemanları İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Römork Hidroliği Bağlantı Elemanları İmal İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Römork Hidroliği Bağlantı Elemanları İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.70

Meslek Adı :

Römork Hidroliği Bağlantı Elemanları İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hidrolikli römorkların traktöre takılıp çıkarılmasını sağlayan bağlantı elemanını imal eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Römork Hidroliği Bağlantı Elemanları İmal İşçisi, işletmesinin prensipleri doğrultusunda araç gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak işçi sağlığı,iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak :

a) Yarı mamul haldeki işlenebilir nitelikteki yuvarlak demir çubukları temin etmek,

b) Traktörle römork arasında bağlantı sağlayan eleman için belirlenen standart ölçülerde demiri kesmek,

c) Kesilmiş demir parçalarını ilgili takım tezgahı makinesinde dikey olarak delmek,

d) CNC torna tezgahını imalat için ayarlamak,

e) Delinmiş demirleri torna tezgahına yerleştirmek,

f) Tezgahta otomatik olarak işlenen parçaları matkap tezgahına almak,

g) Matkap ile parça üzerinde yeteri kadar bilye deliği açmak,

h) Dış yüzeyine belirlenmiş standart kare şeklinde anahtar ağızlığı açmak,

i) İmal edilen parçalara sertlik vermek için ısıl işlemden geçirtmek,

j) İmal edilen her parçayı uzun süre kullanımı sağlamak amacıyla galvaniz kaplama yaptırmak,

k) Metal işleme işlemleri ve galvaniz kaplama işlemleri tamamlanan parçaların bilyelerini ve hidrolik yağının sızmaması için lastik sibobunu monte etmek,

l) İşlemleri tamamlanan parçaları ambalajlamak ve müşteriye teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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