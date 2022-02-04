Röntgen Teknisyeni (Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Röntgen Teknisyeni (Metal) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Röntgen Teknisyeni (Metal) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Röntgen Teknisyeni (Metal) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Röntgen Teknisyeni (Metal) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Röntgen Teknisyeni (Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 Röntgen Teknisyeni (Metal) Maaşları

Röntgen Teknisyeni (Metal) maaşı ortalama olarak aylık 5176,5_TL'dir. En düşük Röntgen Teknisyeni (Metal) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6100_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Röntgen Teknisyeni (Metal) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3117.23

Meslek Adı :

Röntgen Teknisyeni (Metal)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Metalürji Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metalik malzemelerin tahribatsız muayenelerini yapan, metal yüzeyin, radyografik, ultrasyonik vb. cihazlarla röntgen filmini çekerek, hataları tespit etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Rontgen Teknisyeni (Metal), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sanayide, mevcut çalışan sistemin kontrolü veya revizyon amacıyla arıza nedenini tespit etmek,

b) Yapılacak testlerle ilgili malzemeleri hazırlamak ve teste uygun hale getirmek,

c) Talep edilen metal malzemelerin uygunluğunu test etmek,

d) Test için belirlenen parça yada parçaların radyografik filmlerini çekmek ve banyo etmek,

e) Metal içerisindeki hataların tespiti için ultrasyonik filmlerini çekmek,

f) Metal yüzeyinde veya içinde dolgu çatlak olup olmadığını ültraviyole ışık altında incelemek,

g) Metal yüzeylerine endoskopik test uygulamak,

h) Film sonucunda elde edilen değerleri uygun formatlarda raporlayarak yorum yapmak,

i) Kullanılan cihazların bakım ve temizliğini yapmak, arızalarının giderilmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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