Rotogravür Baskı Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Rotogravür Baskı Makinesi Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Rotogravür Baskı Makinesi Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Rotogravür Baskı Makinesi Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Rotogravür Baskı Makinesi Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Rotogravür Baskı Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Rotogravür Baskı Makinesi Operatörü Maaşları

Rotogravür Baskı Makinesi Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 5676,5_TL'dir. En düşük Rotogravür Baskı Makinesi Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7100_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Rotogravür Baskı Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.39

Meslek Adı :

Rotogravür Baskı Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Konuların satıhlara fotoğravür metoduyla hakkedildiği plaka veya silindirler vasıtasıyla bobin halindeki kağıtlara devamlı baskı yapabilen bir makineyi kurup çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Rotogravür Baskıcı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mürekkep merdanelerini temizleyip ve makineyi yağlamak, b) Plaka veya silindirleri makinedeki yerine koyup kilitlemek,

c) Mürekkep yataklarını doldurup ve mürekkebin akışını tanzim etmek,

d) Rulo halindeki kağıdın ucunu makinenin kılavuzları ve silindirleri arasından geçirmek,

e) Silindirleri, kağıt kesme ve katlama mekanizmalarını ayarlamak,

f) Baskı silindiri veya plakası üzerindeki fazla mürekkebi alan sıyırıcıları tanzim ve ayar etmek,

g) Makineyi tecrübe için çalıştırıp baskının kağıt üzerindeki düzgünlüğünü ve okunabilme durumunu kontrol ederek gereken diğer ayarları yapmak,

h) Makineyi tekrar çalıştırıp tam süratini vermek,

i) Basılmış işleri düzenli aralıklarla kontrol ederek baskı, katlama ve kesme işlemlerinin düzgünlüğünü sağlamak,

j) Bobinden boşalan kağıt koparsa kağıt geçirme işini tekrar etmek,

k) İstenilen miktar basılınca makineyi durdurmak ve baskı plaka veya silindirlerini makineden çıkarıp baskı işlerinin kayıtlarını tutmak,

l) Sıyırma ve kesme bıçaklarını bileyip taşa tutabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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