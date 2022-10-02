Saat İmalat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Saat İmalat İşçisi görev tanımı nedir, Saat İmalat İşçisi ne iş yapar, Saat İmalat İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Saat İmalat İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Saat İmalat İşçisi Tanımı;

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Saat İmalat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Saat İmalat İşçisi Maaşları

Saat İmalat İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Saat İmalat İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Saat İmalat İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7311.06

Meslek Adı :

Saat İmalat İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Hassas Alet Yapımcıları Ve Tamircileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Küçük ve büyük saatlerin parçalarını birleştiren ve takan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Saat İmalat İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Parçaları perdahlar ve bunların hassas ölçülere uygunluğunu kontrol etmek,

b) Gerekirse ufak değişiklikler yapmak; pens, cımbız, tornavida, kargaburun ve diğer aletler kullanarak hareketli parçaları yerlerine takmak,

c) Büyük ve küçük saatlerin çalışmasını çeşitli durumlarda kontrol ve tanzim etmek,

d) Saati bir muhafaza içine yerleştirmek,

e) Hareket ünitesi ve büyük veya küçük saatlerin tipi üzerinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir. Montör (Elektrikli Cihazlar) (8282.04) hariç. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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