Saat Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Saat Tamircisi görev tanımı nedir, Saat Tamircisi ne iş yapar, Saat Tamircisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Saat Tamircisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Saat Tamircisi Tanımı;

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Saat Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Saat Tamircisi Maaşları

Saat Tamircisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Saat Tamircisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Saat Tamircisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7311.07

Meslek Adı :

Saat Tamircisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Hassas Alet Yapımcıları Ve Tamircileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Küçük ve büyük saatleri onaran, temizleyen ve ayarlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Saat Tamircisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Arızaları bulmak için çok defa bir büyüteç kullanarak pandül veya diğer parçaları incelemek,

b) Dengeleri , yayları ve diğer parçaları pens, tornavida, cımbız ve diğer aletlerle sökmek,

c) Sakat parçaları onarmak veya yenisi ile değiştirmek,

d) Parçaları benzin veya diğer temizleyici eriyikler içinde temizlemek,

e) Pandülü tekrar yerine takmak ve ayarlamak,

f) Oynak parçaları az miktarda özel yağ ile yağlamak,

g) Pandüllerin mıknatıslanmış olup olmadığını kontrol etmek ve mıknatıslanmış ise bunların mıknatısiyetini gidermek,

h) Saatçi tornası yardımıyla parça imal edebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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