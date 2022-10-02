Şablon Kesicisi-İpek Ekran Baskısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şablon Kesicisi-İpek Ekran Baskısı görev tanımı nedir, Şablon Kesicisi-İpek Ekran Baskısı ne iş yapar, Şablon Kesicisi-İpek Ekran Baskısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şablon Kesicisi-İpek Ekran Baskısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şablon Kesicisi-İpek Ekran Baskısı Tanımı;

__

Şablon Kesicisi-İpek Ekran Baskısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Şablon Kesicisi-İpek Ekran Baskısı Maaşları

Şablon Kesicisi-İpek Ekran Baskısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Şablon Kesicisi-İpek Ekran Baskısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şablon Kesicisi-İpek Ekran Baskısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.27

Meslek Adı :

Şablon Kesicisi-İpek Ekran Baskısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İpek ekran baskısında kullanılacak şablonları desenlere göre hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şablon Kesicisi (İpek Ekran Baskısı) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üzerine şellak (gomolak) sürülmüş şeffaf kağıdı basılacak desen üzerine koymak,

b) Keskin bir çakıyla kağıdı kesmeksizin yalnız şellağı çizerek deseni çıkarmak,

c) Bu kağıdı ipek ekran üzerine koyup ütüleyerek desenleri ekrana geçirmek ve basılacak her renk için ayrı bir şablon yapmak

d) Deseni doğrudan doğruya ekran üzerine çizerek desenler etrafındaki yüzeyi lak veya kağıtla doldurabilir, İpek ekranlı baskı teçhizatını çalıştırabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?