Saç Analisti Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Saç Analisti görev tanımı nedir, Saç Analisti ne iş yapar, Saç Analisti olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Saç Analisti mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Saç Analisti Tanımı;

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Saç Analisti Maaşı Ne Kadar? 2022 Saç Analisti Maaşları

Saç Analisti maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Saç Analisti maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Saç Analisti iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5141.03

Meslek Adı :

Saç Analisti

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Kuaförler, Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kuaförler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Saç analizleri yapan ve gerekli hallerde ürün kullanmaya sevk eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

-Saç Analisti, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Saç analizi yapılacak olan kişileri bilgilendirmek,

b) Analizi yapılacak kişiyi koltuğa oturtmak,

c) Bilgisayar bağlantılı tarama aleti ile saçlar hakkında (uçları ve dipleri) veriler toplamak,

d) Toplanan bilgileri değerlendirmek ve kişiyi bilgilendirmek,

e) Rahatsızlığı olan kişilere kozmetik ürünleri tavsiye etmek,

f) Kontrol gerektiren durumlarda müşteriye tekrar randevu vermek,

g) Randevu listesini kontrol etmek, randevuları ayarlamak,

h) Yapılan çalışmalarla ilgili rapor hazırlamak,

i) Uzmanlık alanı ile ilgili konferans seminerleri takip etmek,

j) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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