Sadakatsiz 20. bölüm fragmanı yayınlandı! Derin, Volkan'ı hayatından çıkartıyor!
Herkesin ilgiyle izlediği Sadakatsiz 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Volkan, Derin ile kaldığı eve giremezken Derin ise Volkan ile olan hatıraları silmeye çalışıyor. Sinan'ın Tekirdağ'da biraz daha kalma isteği herkesi şaşırtırken cemiyetin hanımları Sinan ile Asya arasında bir şeyler olduğunu seziyor.
Masumlar Apartmanı 24. bölüm fragmanı yayınlandı! | İnci, Han ile ilgili gerçeği öğreniyor!
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 184. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Hızır'dan İlyas'a büyük görev!
Yasak Elma 100. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Şahika'nın Sultan konsepti Ender'in hoşuna gitmiyor!
Çukur 4. sezon 26. bölüm fragmanı yayınlandı! | Yamaç'tan Cumali amcaya rest çekiyor!
01 Mart 2021 Pazartesi 12:13
Benzer Videolar