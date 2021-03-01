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  3. Sadakatsiz 20. bölüm fragmanı yayınlandı! Derin, Volkan'ı hayatından çıkartıyor!

Sadakatsiz 20. bölüm fragmanı yayınlandı! Derin, Volkan'ı hayatından çıkartıyor!

Herkesin ilgiyle izlediği Sadakatsiz 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Volkan, Derin ile kaldığı eve giremezken Derin ise Volkan ile olan hatıraları silmeye çalışıyor. Sinan'ın Tekirdağ'da biraz daha kalma isteği herkesi şaşırtırken cemiyetin hanımları Sinan ile Asya arasında bir şeyler olduğunu seziyor.

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01 Mart 2021 Pazartesi 12:13
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