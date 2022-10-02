Şahmerdan Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şahmerdan Operatörü görev tanımı nedir, Şahmerdan Operatörü ne iş yapar, Şahmerdan Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şahmerdan Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şahmerdan Operatörü Tanımı;

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Şahmerdan Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Şahmerdan Operatörü Maaşları

Şahmerdan Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Şahmerdan Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şahmerdan Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7221.21

Meslek Adı :

Şahmerdan Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demirciler, Dövme Ve Hadde İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal eşyaları işleyen kapalı kalıplı bir şahmerdan tezgahını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şahmerdan operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kalıpları iletki, cetvel, gönye, pergel, pul ve el aletleri kullanarak makinenin örsüne ve şahmerdanı üzerine karşılıklı ayarlamak ve yerleştirmek,

b) İşlenecek parçanın fırından çıkarılması için talimat vermek,

c) İşlenecek parçayı kalıbın alt parçasına yerleştirmek ve şahmerdanın, dövülerek işlenecek metale sürekli vurarak metalin kalıbın şeklini alması için kumandaları hareket ettirmek,

d) İşlenecek parçanın kalıbın ince ayrıntılarına ulaşmasına kadar devamlı olarak işlemi sürdürmek,

e) Soğuk metalleri işleyebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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