Sahne Kunduracısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sahne Kunduracısı görev tanımı nedir, Sahne Kunduracısı ne iş yapar, Sahne Kunduracısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sahne Kunduracısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sahne Kunduracısı Tanımı;

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Sahne Kunduracısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Sahne Kunduracısı Maaşları

Sahne Kunduracısı maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Sahne Kunduracısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sahne Kunduracısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7536.19

Meslek Adı :

Sahne Kunduracısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yönetmenin isteği doğrultusunda kreatörün çizdiği resme göre kalıba alma, saya hazırlama ve diğer işlemleri yaparak sahnede kullanılacak ayakkabıyı hazırlayan eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sahne Kunduracısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Resimdeki ölçülere göre sahnede oyuncu tarafından giyilmek üzere seçilen ayakkabıya uygun olan kalıbı ve malzemeyi seçmek, model çıkarmak,

b) Ayakkabı imalatında kullanılmak üzere seçilen deriyi modele göre kesmek,

c) Saya parçalarını hazırlamak,

d) Sayanın regola işlemlerini yapmak,

e) Saya dikişini yapmak, modele uygunluğunu kontrol etmek,

f) Tabanı kalıba alıp fazlalıklarını kesmek,

g) Sayayı kalıba çekmek, taban ve sayayı (yapıştırmak, dikmek ,çivi çakmak suretiyle) birleştirmek,

h) Resme göre topuk, bağ ve süsleme işlemlerini yapmak,

i) İmalatı biten ayakkabının son kontrolünü yapmak,

j) Ayakkabı üzerinde yönetmenin isteğine uygun son rötuşları yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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